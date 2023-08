Fiecare zodie din horoscop are calitați și defecte. Ar trebui sa știi care sunt acestea, mai ales ca ai nativi din zodiac in viața ta. Astazi iți vom vorbi despre calitațile zodiei Scorpion. Persoanele nascute sub acest semn zodiacal au multe de oferit și vei vrea sa le ai in viața ta. Iata care sunt calitațile acestui nativ din zodiac!