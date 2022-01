Care este vârsta media a românilor? Județele cu cei mai tineri locuitori Varsta medie din Romania este de 42,3 ani, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Cel mai tanar judet din Romania este Iasi, unde varsta medie a locuitorilor este de 39 de ani. La polul opus, cu cea mai imbatranita populație, este Teleorman, cu o varsta medie de 47 de ani. In prezent, doar judetele Iasi si Ilfov au o medie de varsta sub 40 de ani, intr-o tara in care varsta medie a locuitorilor a ajuns la 42,3 ani, scrie Hotnews. Astfel, varsta medie din Iasi, cel mai tanar judet din Romania, este de 39,1 ani, in timp ce in Ilfov se situeaza la 39,6 ani. In jur 40 de ani mai sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Trei județe ale Olteniei se afla primele pe lista celor mai imbatranite din Romania. Este vorba despre Olt, Valcea și Mehedinți, scrie Hotnews . Cel mai ”tanar” județ din Romania este Iași. Aici varsta medie a locuitorilor este puțin peste 39 de ani. Cel mai ”batran” este Teleorman, unde locuitorul…

- Cel mai "tanar" judet din Romania este Iasi, unde varsta medie a locuitorilor este putin peste 39 de ani, iar cel mai "batran" este Teleorman, unde locuitorul mediu se apropie de 47 de ani, arata datele Institutului National de Statistica, prelucrate de HotNews.ro. In ultimii 18 ani, situatia s-a deteriorat…

