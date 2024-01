Biroul pentru Imigrari:Straini depistati in sedere ilegala

Comunicat de presa Bucuresti, 17 ianuarie 2024 IN LUNA DECEMBRIE A ANULUI 2023 APROXIMATIV 360 DE STRAINI DEPISTATI IN SITUATII ILEGALE DE POLITISTII DE IMIGRARI, IN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUTII IN DOMENIU 449 de activitati specifice de control au fost desfasurate de politistii… [citeste mai departe]