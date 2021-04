Care este, de fapt, limita de alcoolemie de la granița dintre contravenție și caz penal Condusul sub influența bauturilor alcoolice este strict interzis, insa care este limita de alcoolemie de la granița dintre contravenție și caz penal? Mulți șofer i nu iși fac griji atunci cand consuma o bere sau un pahar de vin și se urca la volan. Chiar daca codul rutier interzice clar consumul de bauturi alcoolice la volan, nu foarte multa lume ține cont de regula asta. E de ințeles acest lucru, avand in vedere faptul ca, in funcție de cantitatea bauta, șoferul se poate terzi fie cu o contravenție, iar in cel mai rau caz, cu dosar penal. Limita de alcoolemie de la granița dintre contravenție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in jurul orei 11:30, s-a produs un accident rutier la intersecția strazilor Take Ionescu cu Madach Imbre. Un autoturism a intrat in coliziune cu un vehicul care efectua transport in regim de taxi, cel din urma rasturnandu-se. Șoferul autoturismului nu a acordat prioritate taxi-ului. Au intervenit…

- Eveniment Accident rutier cu victime, pe șoseaua Portului din Turnu Magurele martie 18, 2021 20:34 Doua persoane au ajuns la spital, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe șoseaua Portului din Turnu Magurele, transmite ISU Teleorman. Conform sursei citate, in evenimentul rutier au fost…

- Șoferul care a intrat periculos in depașirea unui camion, fara sa se asigure, pe un drum din județul Sibiu, a fost identificat și sancționat de poliție, informeaza Ora de Sibiu . El a primit o amenda de 1.160 de lei și a ramas fara permisul de conducere timp de trei luni de zile. Intamplarea a avut…

- O mașina este probabil cel mai bun mod de a explora Franța. De la autostrazi la drumuri naționale sau rurale, rețeaua rutiera franceza este foarte densa. Șoferii au nevoie sa știe ce reguli de circulație in Franța trebuie sa respecte. Documente obligatorii pentru conducerea vehiculelor in Franța Daca…

- Un șofer clujean a dat dovada de tupeu maxim, dupa ce a furat mașina de la lucru, s-a urcat baut la volan și a fugit de poliție.La data de 7 februarie a.c., in jurul orei 20.40, politistii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Baciu au observat un autoturism care se deplasa pe sensul opus de mers al drumului…

- Un șofer CTP a fost surprins cum statea pe telefon în timp ce conducea. Șoferul dadea scroll pe Facebook și era mai interesat de postarile amuzante de pe internet, decât de drumul. Sunt anumite secvențe în video când șoferul nu a ținut nici…

- Un tanar de 22 de ani din comuna Frumușița, județul Galați, a fost prins in trafic de polițiști in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 122 km/h. In localitate limita este 50 km/h. Tanarul are permis de doar cateva zile. Tanarul de 22 ani din comuna Frumușița a fost prins sambata seara in trafic…

- Seful Politiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, nu a mai revenit la serviciu din data de 18 decembrie, la o zi dupa ce a fost gasit aproape inconstient, in masina institutiei, pe o strada din oras. Acesta a intrat cu masina intr-un sant. Politia a fost anuntata de persoanele care au ajuns primele la…