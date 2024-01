Care este cea mai recomandată mâncare atunci când este frig acasă. Aduce o gramadă de beneficii pentru corp Supa calda: Supa de pui, supa de legume sau alte tipuri de supe sunt excelente in timpul iernii. Acestea va pot incalzi rapid și va ofera lichide, nutrienți și hidratare.Ovaz sau fulgi de ovaz: Ovazul este bogat in fibre și carbohidrați complecși, care va pot oferi energie pe termen lung și va ajuta sa va mențineți calzi.Fructe citrice: Portocalele, mandarinele și grapefruitul sunt bogate in vitamina C, care poate intari sistemul imunitar și va poate proteja de raceli și gripa.Legume cu frunze verzi: Spanacul, kale și alte legume cu frunze verzi sunt pline de nutrienți, inclusiv fier și vitamina… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

