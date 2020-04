Carburantii au sanse foarte bune de a se ieftini in urmatoarele 2-3 saptamani (Analiza) Situatia de pe piata petrolului a fost foarte volatila in ultimele saptamani, atitudinea investitorilor schimbandu-se radical pe perioade foarte scurte de timp. Pentru a ne face o idee despre amplitudinea situatiei, distanta dintre maximul atins pe 9 aprilie si minimul sesiunii de luni a fost de peste 22%, se arata intr-o analiza a casei de brokeraj XTB Romania.



"Totusi, aceasta depreciere rapida nu a reprezentat altceva decat o trezire la realitate pentru investitori. Inainte de anuntarea acordului, petrolul s-a apreciat cu aproximativ 8%, dar aceasta secventa pozitiva nu a fost durabila,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

