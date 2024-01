Cărbunele, rezervă energetică vitală. Se aude, activiști progresiști? Economiile expansive ale Chinei și Indiei vor continua sa alimenteze cererea de carbune, chiar daca iși stabilesc obiective ambițioase in materie de energie regenerabila. In timp ce China este cel mai mare consumator de energie din lume, India se afla pe locul trei la nivel global, iar ambele țari sunt cele mai mari consumatoare de […] The post Carbunele, rezerva energetica vitala. Se aude, activiști progresiști? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

