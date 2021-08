CARAS-SEVERIN – Si spunem asta pentru ca multi dintre cei care se incadreaza in Politie, Jandarmerie sau ISU „Semenic“ vor sa plece dupa sase luni spre alte judete, legea permitandu-le acest lucru! Valurile de pensionari la varste cu mult sub 60 de ani, lipsa de interes a tinerilor de a intra in sistem, plecarea din judet a celor care vin aici si se instruiesc sunt doar trei dintre motivele care ingreuneaza activitatea structurilor din subordinea Ministerului de Interne. De multe ori, sefii celor trei institutii, la bilanturi sau in diverse sedinte publice, au evidentiat deficitul de personal…