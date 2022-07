Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.400 de consumatori din noua localitati ale judetului Caras-Severin nu au curent electric din cauza fenomenelor meteo care au avut loc sambata dupa-amiaza in aceasta regiune, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Astfel, au ramas fara energie electrica…

- Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț in colaborare cu mai multe instituții publice (Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva Agapia, Ocolul Silvic Neamț și Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Petrodava Neamț”) organizeaza „Tabara Curtenilor” la Varatec…

- Pompierii din Alba intervin pentru localizarea si stingerea unui incendiu izbucnit, vineri, pe Muntele Gaina, suprafata afectata de flacari fiind de aproximativ un hectar. ”Statia de pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU Avram Iancu, intervine pentru localizarea si stingerea unui incendiu pe Muntele…

- Aproximativ sase hectare de padure au fost afectate de un incendiu izbucnit miercuri seara in statiunea turistica Colibita, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. Incendiul s-a manifestat intr-o zona greu accesibila, dar pompierii, voluntarii si…

- Garda de Mediu Vaslui a fost sesizata in urma accidentului rutier petrecut, luni, in localitatea Muntenii de Sus, in care un autotren incarcat cu viscere s-a rasturnat. Pompierii din cadrul Detasamentului Vaslui al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit pentru asigurarea…

- Fenomenele meteo extreme din ultimele zile au produs pagube mari in comuna Gradinari din județul Olt, unde mai multe solarii au fost distruse de ploaie și vant. Tot ce mai pot face oamenii acum este sa incerce sa-și reduca din pagube, in masura in care se poate, in condițiile in care nu au fost asigurați.…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineața, 29 mai, in interiorul unui restaurant parasit, in apropiere de cladirea fostului Hotel Național din capitala. Nu au fost raportate victime. Informația a fost confirmata pentru Ziarul de Garda de catre Liliana Pușcașu, ofițera de presa a Inspectoratului General…