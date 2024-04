Stiri pe aceeasi tema

- Tanara surprinsa de camerele de monitorizare din trafic in mașina șoferului care ar fi vinovat de dispariția fetei de la Orhei, cu puțin timp inainte de a fi reținut a fost identificata. La moment aceasta este audiata de oamenii legii.

- In contextual dispariției tinerei de 19 ani, Ana -Maria Guju, de pe o strada din Orhei, dupa ce a urcat intr-o mașina de ocazie, poliția face apel catre cetațeni, in special femei, sa sesizeze de urgența oamenii legii daca au avut tangențe dubioase sau cu tenta infracționala cu acest barbat.

- Polițiștii in comun cu colegii altor subdiviziuni specializate, voluntari, vanatori și localnici continua cautarile fetei de 19 ani, care de o saptamana este de negasit, dupa ce a urcat intr-o mașina de ocazie pe o strada din Orhei.

- Dupa 6 zile de cautari, Ana tanara insarcinata este de negasit. Șoferul mașinii in care aceasta a urcat, declara ca aceasta ar fi coborat imediat dupa ce și-a dat seama ca a urcat intr-o alta mașina. Potrivit canal5 , șoferul fordului „este fost polițist, care a mai activat la Penitenciarul Nr.10 de…

- Ana-Maria Guja, tanara de 19 ani, disparuta fara urma din Orhei, este insarcinata in a 6-a luna. Despre aceasta a declarat o ruda a acesteia intr-un mesaj pe rețele. Fata este de negasit, dupa ce in seara zilei de 12 aprilie, aceasta ar fi urcat intr-un automobil de ocazie și ar fi plecat intr-o direcție…

- Incepind cu 1 aprilie 2024, candidații care au absolvit școlile auto din raioanele Criuleni și Dubasari, vor putea susține examenele de calificare la una din subdiviziunile de examinare ale Agenției Servicii Publice din Chișinau și Orhei, noteaza Noi.md. {{695978}} Potrivit ASP, decizia a fost luata…

- Durere de nedescris in familia persoanelor decedate in cumplitul accident produs in vara anului 2023, la Orhei. Mama tinerei insarcinate, care a decedat in urma impactului, alaturi de fiul mai mare și tatal ei, a marturisit, intr-un interviu cu Adrian Prodan, ca nu e zi sa nu-i planga pe cei dragi,…

- Ministerul Sanatații confirma un nou caz de infectare cu rujeola. La data de 19 ianuarie, in urma investigațiilor de laborator, un copil de 8 ani din raionul Orhei a fost diagnosticat cu aceasta infecție virala, contagioasa.