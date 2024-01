Capitalizarea Tesla este pe cale să scadă joi cu 70 de miliarde de dolari, după un avertisment făcut de Elon Musk privind vânzările Musk a spus ca cresterea va fi ”considerabil mai mica”, deoarece Tesla se concentreaza pe un vehicul electric de generatie urmatoare mai ieftin, care urmeaza sa fie produs la fabrica sa din Texas in a doua jumatate a anului 2025, ceea ce este de asteptat sa declanseze urmatorul boom al livrarilor. Dar remarcile lui nu i-au impresionat pe investitori, Tesla urmand sa piarda aproximativ 70 de miliarde de dolari din valoarea de piata, daca pierderile se mentin. Acest lucru ar impinge pierderea din capitalizarea de pieta pentru ianuarie la aproximativ 200 de miliarde de dolari. Stirile despre Tesla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

