Capitala cu cele mai mici prețuri la energie din Uniunea Europeană Gospodariile din Budapesta au platit in aprilie cel mai scazut pret la gaze in randul capitalelor din Uniunea Europeana, conform datelor publicate de Autoritatea de Reglementare a Energiei si Utilitatilor Publice din Ungaria (MEKH), care a analizat 24 de capitale din UE plus Belgrad, transmite MTI. Cel mai mic pret din UE la gaze naturale, de 2,79 euro/100 kWh, a fost platit de locuitorii capitalei Ungariei, pretul mediu in cele 24 de orase fiind de 12,69 euro/100 kWh, de patru ori mai ridicat decat in Ungaria, sustine MEKH. La electricitate, cel mai mic pret a fost in Belgrad… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este și ea fruntașa la ceva in Uniunea Europeana, lucru de care nu avem cum sa fim mandri: țara noastra are cea mai mare rata a deceselor cauzate de accidente rutiere. Procentul romanilor morți in urma accidentelor este mai mult decat dublul mediei eropene. Numarul persoanelor din Uniunea Europeana…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a scazut cu 217% in 2020, comparativ cu 2019, cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere fiind in Romania (85 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- Lucid Air, modelul electric rival pentru Tesla, va ajunge, oficial, in Europa in vara acestui an. Anunțul a fost facut de Lucid Motors inca din ianuarie și a precizat ca va comercializa modelul și in Orientul Mijlociu. Cu acest scop, Lucid a publicat lista țarilor in care Air va fi vandut: Germania,…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,4% in zona euro si cu 10% in UE, in trimestrul patru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria,…

- Suedia, Danemarca și Spania se alatura țarilor care trimit acasa diplomați ruși. In total, peste 40 de angajați ai ambasadelor urmeaza sa paraseasca teritoriul statelor menționate, potrivit Realitatea.md . Din Danemarca pleaca 15 reprezentanți ai Kremlinului. Conform Reuters, masura raspuns la dovezile…

- Comisia Europeana a publicat recent cifre preliminare privind decesele din accidente rutiere pentru anul 2021. Se estimeaza ca 19.800 de persoane au murit anul trecut in accidente rutiere, ceea ce inseamna o creștere cu 1 000 (+ 5 %) fața de 2020, dar reprezinta totuși cu aproape 3 000 (-13 %) de decese…

- Romania se situeaza pe primul loc in ceea ce priveste numarul de decese produse in accidente rutiere in anul 2021, conform unei statistici realizate la nivelul Uniunii Europene. Rata mortalitatii in Romania din aceasta cauza este mai mult decat dubla fata de media europeana. Astfel, datele preliminare…

- Reteaua sociala Twitter a blocat, la rândul sau, conturile mass-media ruse RT si Sputnik în Uniunea Europeana, urmare a unei interdictii decise de statele membre, care a intrat în vigoare miercuri, informeaza joi agenția AFP, citata de Agerpres. Aceste doua canale…