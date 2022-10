Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata britanica Adele, recompensata de-a lungul anilor cu numeroase premii importante, inclusiv cu Grammy si Brit Awards, doreste sa studieze pentru a obtine o diploma universitara in literatura engleza dupa ce isi va incheia seria de concerte pe care le are programate in Las Vegas, informeaza…

- Criticul literar Al. Cistelecan va susține cate o ora speciala de literatura romana la trei clase de la Colegiul Național „Unirea" din Targu Mureș miercuri, 19 octombrie, prin amabilitatea profesoarelor de Limba si literatura romana Consuela Pop, Maria Motorga si Melania Bandila. Al. Cistelecan este…

- Cu o experiența de 17 ani la catedra, psihoterapeuta și profesoara Carmen Neagu a scris un ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice. Intr-un interviu pentru Școala 9, aceasta a povestit cum și-a revenit din cele mai grele momente, in care nu-și mai dorea sa mearga la școala, și cum crede ca pot…

- Aproximativ 800 de elevi de la cinci licee din Targu Mures vor asista la ore de literatura predate de opt scriitori romani si maghiari si de critici literari, in cadrul celei de-a cincea editii a proiectului proiectului "Scriitori la scoala" initiat de Asociatia Podium, potrivit Agerpres."In cea de-a…

- Al V-lea eveniment din seria «lene si literatura» are loc miercuri, in Muzeul Literaturii Romane, din cadrul Casei Muzeelor din Iasi. Episodul din aceasta luna este centrat asupra scriitoarei si jurnalistei Sofia Nadejde. Luiza Cupceac va performa pe durata intregii zile de vizita la muzeu, iar publicul…

- Carmen Iohannis e profesoara la Colegiul Național „Gheorghe Lazar” din Sibiu și in acest an este diriginta clasei a IX-a E – Științe ale Naturii – bilingv Engleza, limba pe care chiar ea o preda, noteaza site-ul sibiu100.ro . In prima zi de școala, Prima Doamna a Romaniei a atras atenția cu apariția…

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș a acordat sambata, 3 septembrie, Placheta și Diploma "Exemplarium" Liceului Teoretic "Joseph Haltrich" din Sighișoara "pentru anii impliniți, anii trofeu ai inceputurilor și ai continuarilor, timp in care, cu dedicare și profesionalism, s-a scris istorie…