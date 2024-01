Cântarea Timișoarei: spectacol cu muzici diverse la închiderea Târgului de Crăciun (video) Ultima seara inclusa in Targul de Craciun organizat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara in Piața Victoriei a adus duminica seara pe scena o serie de muzicieni care au reușit sa creeze o atmosfera speciala in centrul orașului. Startul a fost dat de muzica instrumentala creata de membrii formației JazzyBIT, cei care la inceputul […] Articolul Cantarea Timișoarei: spectacol cu muzici diverse la inchiderea Targului de Craciun (video) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, in cadrul acțiunilor derulate de Targul de Craciun in Piața Victoriei din Timișoara, binecunoscuta artista Neda Ukraden a susținut un concert extraordinar, care a adunat la fața locului un public cat se poate de numeros. Inaintea apariției sale pe scena, solista care a devenit cunoscuta…

- Cu o cariera de peste 30 de ani și o mulțime de hituri ajunse la inimile fanilor, Direcția 5 va susține un concert la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul manifestarilor Targului de Craciun din centrul Timișoarei, organizate de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara. Concertul va avea loc…

- Miercuri 20 decembrie, va avea loc, in organizarea Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, evenimentul „Rock pentru Revoluție” in Piața Victoriei, la fața locului urmand sa concerteze Sonatic (de la ora 18), RockING (ora 19) și Rezident Ex (20). Formația Sonatic a luat nastere in data de 10 decembrie…

- Miercuri 20 decembrie, va avea loc, in organizarea Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, evenimentul ”Rock Pentru Revoluție” in Piața Victoriei, la fața locului urmand sa concerteze Sonatic (de la ora 18), RockING (ora 19) și Rezident Ex (20). Formația Sonatic a luat nastere in data de 10 decembrie…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, organizatoarea Targului de Craciun, prezinta noua oferta culturala din cadrul evenimentului. In acest weekend vom avea doua concerte de colinde, unul cu Paula Seling, altul cu Cornelia și Lupu Rednic. De-a lungul saptamanii viitoare vor mai avea loc și alte…

- Alina Sorescu a cantat duminica seara in deschiderea Targului de Craciun pe scena amplasata in Piața Victoriei, iar reprezentanții Casei de Cultura a Municipiului Timișoara au anunțat care sunt urmatoarele concerte. Au fost invitați artiști din diverse genuri muzicale.

- The Bandits, trupa alcatuita din Sorin Stroie (chitara), Tibor Aranyi (bass), Alexandru Munteanu (tobe) și Razvan Munteanu (voce) va susține in aceasta saptamana doua concerte „acasa“, primul dintre acestea urmand sa se desfașoare miercuri 29 noiembrie de la ora 19 pe scena din Piața Victoriei, in cadrul…

- Targul de Craciun din centrul Timișoarei se deschide duminica, 26 noiembrie, la ora 18. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a pregatit pentru deschidere un spectacol, iar pe toata perioada evenimentului cei mici vor putea lua parte la diverse ateliere.