- Conținut oferit de: Partener extern. Bucura-te de multe tipuri de legume in sera ta de iarna! O sera la tine acasa poate fi un vis devenit realitate. Fie ca intenționezi sa-ți crești fructele și legumele direct in sera sau pur și simplu dorești sa profiți de rasaduri mai devreme in primavara, o sera…

- Oradenii care doresc sa-și schimbe garderoba in cea de iarna, pot sa o faca daca trec pragul Targului de imbracaminte și incalțaminte Cavi Expo-Fashion. Targul, cu intrare gratuita, este organizat in perioada 29 noiembrie - 3 decembrie.

- Pe 30 Noiembrie 2023 , de ziua Sfantului Andrei, se deschide oficial sezonul de schi la Borșa. „Pentru prima data in istoria orașului, deschidem oficial sezonul de schi in luna Noiembrie. Pe 30 Noiembrie, de ziua Sfantului Andrei, ne vedem pe Partia Olimpica. 4 zile de schi, distracție și sarbatorirea…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 23 din 22 noiembrie 2023. In cadrul cursei pentru ultima șansa, echipele au fost plasate in fața unei provocari unice: sa manance Cuy, o delicatesa din Ecuador constand in porcușor de Guineea la gratar. Aceasta proba este o experiența culinara neobișnuita,…

- ”Primul zbor va pleca din Bucuresti pe 1 iunie 2024. Ne-am propus sa ducem in vacanta 20.223 turisti din Romania in Tunisia in 2024. Este dificil ca precizam nationalitatea turistilor care vor calatori in Tunisia, depinde de rezervari. Pentru primul zbor, pretul variaza de la 264 euro, loc in camera…

- Sezonul 11 Vocea Romaniei este plin de surprize. Etapa Confruntarilor s-a incheiat in editia de aseara, 17 noiembrie, la Pro TV, iar acum concurentii vor afla cine va merge in etapa live-urilor. Așa cum era de așteptat, antrenorii au avut parte de cateva momente tensionate, pe parcursul filmarilor,…

- Trei echipe se vor intrece in ediția 19 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 15 noiembrie 2023, pentru a ramane in competiție. Iata cine sunt concurenții care au intrat la cursa pentru ultima șansa, dar și ce a facut-o pe Ada Galeș sa rabufneasca.

- Sezonul de toamna a fost pentru Sticla Arieșul Turda unul extrem de ciudat, din mai multe puncte de vedere. Dupa un sezon de care suporterii nu vor sa iși aduca aminte, oficialii turdeni au „apelat” la mai mulți jucatori cu experiența, iar acest lucru se vede in toate categoriile…mai puțin in clasament.…