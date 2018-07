Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile din termometre au luat-o razna in ultimele zile, in Japonia, iar nu mai puțin de 14 persoane au fost ucise. Ba mai mult, acestea au ingreunat interventiile in zonele afectate de inundatii, scrie Reuters.

- Aproximativ 70 de persoane au murit din cauza temperaturilor ridicate din provincia Quebec a Canadei, in ultima saptamana, arata cel mai recent bilant al autoritatilor, scrie CNN, conform news.ro.Ministerul Sanatatii a comunicat ca 34 dintre decese au avut loc in Montreal. Autoritatile au…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.

- Cel puțin 27 persoane au murit, iar alte 47 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torențiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuați din propriile locuințe, relateaza site-ul agenție Reuters, citat de Mediafax.

- Finalul lunii mai aduce vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, meteorologii luand in calcul chiar primele avertizari de canicula. Temperaturile vor ajunge la valori de peste 30 de grade Celsius, in special in zona de sud și sud-est.

- Au fost peste 40 de grade in mod constant, iar in sudul tarii caldura a ajuns si la 50 de grade. In luna martie, temperatura medie a fost de 45 de grade. Medicii au avertizat populatia sa isi ia masuri de precautie si sa nu iasa din case la ora pranzului. Temperaturile se anunta ridicate si in luna…

- Autoritatile medicale au declarat cod rosu de canicula in orasul Karachi din sudul Pakistanului, dupa ce temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius si, chiar daca orasul se afla intr-o regiune de coasta, nu se mai inregistreaza nicio adiere de vant, conform DPA. "Le-am solicitat spitalelor,…