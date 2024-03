Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta anomalii termice. Dupa zile cu viscol la munte si 3 grade dimineata in Capitala vor fi in weekend aproape 30 de grade Celsius. „Intr-adevar, de la o zi la alta pana la finalul saptamanii sau, mai precis, chiar pana la finalul primei luni din primavara lui 2024, vremea va fi intr-un…

- "Așa cum in ianuarie și februarie am avut perioade cu temperaturi de primavara, in martie și aprilie se intampla și reversul. Avem temperaturi de sfarșit de ianuarie in multe zone, mai ales in Moldova", a explicat, intr-o intervenție la Realitatea PLUS, meteorologul Mihai Timu. In aceste zile, vom avea…

- Potrivit prognozei Accuweather pe trei luni, iarna nu se lasa deloc dusa din țara noastra, in ciuda temperaturilor nefirești. In București, luna martie aduce temperaturi destul de ridicate , insa valorile din termometre vor cobori și spre pragul minim. Temperaturile se vor situa intre 19 și 0 grade…

- Ger de crapa pietrele a fost și la Joseni, in județul Harghita, acolo unde s-au inregistrat minus 16,7 grade Celsius, iar la Predeal minima a coborat pana la minus 15,7 grade, cea mai scazuta valoare din județul Brașov, relateaza Ziare.com. Dupa viscol, vremea se schimba radical. Temperaturi nefirești…

- Un nou episod de vreme geroasa si ninsoare va afecta Romania la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce in zilele de joi si vineri vor fi temperaturi relativ ridicate. In Capitala se va ajunge chiar la minus 8 grade Celsius, iar vantul, chiar si moderat, va accentua senzatia de frig, anunta meteorologii.

- Meteorologii au actualizat prognozele și anunța ca temperaturile vor cobori pana la -10 grade Celsius. Astfel, vremea se schimba radical de luni in toata țara. Ciclonul polar a ajuns in Romania, dupa ce a facut ravagii in vestul Europei. Primul val de frig și ninsori din acest an isi face simtita prezenta…

- Astazi, vremea se va raci deosebit de mult in nord-estul țarii, unde temperaturile vor atinge doar 2-3 grade Celsius, in timp ce in celelalte regiuni va fi in continuare relativ calduț. Sud-estul extrem va inregistra maxime de pana la 16 grade Celsius. In jumatatea nordica a Moldovei și la nivelul…