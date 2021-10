Cândva mare vedetă a muzicii ușoare, astăzi anteprenoare de succes. Camelia Florescu se împarte între agenția sa, poezie și muzică Camelia Florescu, solista reper al generațiilor anilor ’80, perioada cand numele sau era nelipsit la marile manifestari muzicale, s-a intors la marea sa iubire, muzica. O regasim astazi pe artista a renunțat sa mai fie vedeta in anii ‘90 dar a continuat sa cante, departe de casa, in postura de poeta, ghid turistic dar și femeie de afaceri. Solista deține propria agenție de turism. Dupa anii de glorie in care interpreta s-a numarat printre laureații unor mari festivaluri muzicale, Camelia Florescu, a onorat contracte profesionale, in special la hotelurile de lux din Egipt și Germania, dar și in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

