Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat de Buzau Lucian Romașcanu, purtatorul de cuvant al PSD, a declarat pentru PS News ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, iși joaca șansa sa pentru poziția de secretar general al NATO. De asemenea, „in acest moment șansele sunt macar un 50 la suta”, a subliniat Romașcanu.…

- Argumentele aduse de Klaus Iohannis in favoarea candidaturii sale pentru șefia NATO reprezinta doar partea vizibila a unui aisberg politic, crede analistul politic Sarmiza Andronic. Prezenta intr-un studio de televiziune, ea a evidențiat cateva din semnele de intrebare care planeaza asupra acestui demers.…

- Candidatura președintelui Klaus Iohannis la funcția de secretar general al NATO este o oportunitate imensa pentru Romania, care demonstreaza ca țara noastra este un pilon de stabilitate și de securitate in regiune. Ii doresc mult succes președintelui Romaniei, care a dovedit pana in prezent ca a reușit…

- Liderul PNL Cluj, Daniel Buda, este de parere ca președintele Klaus Iohannis este un „candidat potrivit” pentru șefia NATO, iar Romania ar putea sa-și asume o responsabilitate mai mare in cadrul Alianței.

- Analistul politic Cristian Pirvulescu este de parere ca sunt „foarte bune” sansele presedintelui Klaus Iohannis in competitia pentru functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice.

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat al Romaniei de aproximativ 164 de milioane de euro pentru sprijinirea domeniului producției primare de produse agricole, in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza un comunicat de la Bruxelles. Ajutoarele vor fi sub forma unor…

- Articol de Maia Sandu, președinta Moldovei, a publicat un articol de opinie in ziarul american The Wall Street Journal, preluat de Rador Radio Romania, citat de G4media. Vladimir Putin e hotarat sa ne zdrobeasca tanara democrație, iar daca Ucraina va cadea va continua cu noi. M-am nascut și am crescut…

- Videoclipul, lansat pe canalul oficial de X al CIA, prezinta un apel catre angații din comunitatea de informații, care s-ar putea simți tradați de ceea ce numește corupția din cercurile de la varful puterii ruse și de modul in care forțele armate ruse sunt echipate, relateaza Reuters.Почему я связался…