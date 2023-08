Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare zodie are punctele sale forța, insa fiecare este speciala in felul ei. Cand vine vorba de inteligența, exista trei femei care depașesc pe oricine! Vezi in randurile de mai jos este vorba despre tine. Cele 3 zodii extrem de inteligente Exista diferite abilitați pentru fiecare semn zodiacal. Fiecare…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Ionuț Lupescu. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe fostul fotbalist intr-o ipostaza demna de urmat. Și nu era singur. Ce gen demn de admirat face…

- Alina Pușcaș atrage privirile oriunde s-ar afla, iar prezentatoarea de la Te cunosc de undeva știe sa se descurce in orice situație. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele Alinei Pușcaș și au surprins-o pe strazile din Capitala.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Adda și Catalin Rizea, foștii concurenți de la "Asia Express", emisiune difuzata la Antena 1. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat i-au surprins pe cei doi indragostiți intr-o…

- Marian Petrache nu apare aproape deloc in lumina reflectoarelor, astfel ca viața lui personala este foarte privata și ascunsa de ochii curioșilor. Cu toate acestea, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, sunt cu ochii in patru mereu, iar recent l-au vazut pe omul politic…

- Mihai Calin a fost surprins pe picior greșit in trafic, iar actorul nu ține cont de regulile de circulație atunci cand se afla la volan și este pe graba! Paparazzii SpyNews.ro., site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe "urmele" lui Mihai Calin și l-au surprins cum se aștepta mai…

- Oase a plecat de la America Express 2024, dupa ce anul trecut și in sezoanele trecute de Asia Express, acesta i-a fost alaturi Irinei Fodor. Oase și CRBL au caștigat Asia Express, iar apoi, Oase a facut parte din proiect, ca și coprezentator.In acest an, Irinei Fodor ii lipsește un partener de nadejde…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe jucatorul lui Rangers intr-o ipostaza așa cum rar ți l-ai fi imaginat pana acum. Cum a…