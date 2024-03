Stiri pe aceeasi tema

- Ce nu face Jorge pentru familia sa! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat cunoscutul cantareț de la noi. Iata ipostaza in care a fost surprins, de aceasta data, Jorge de catre paparazzii SpyNews.ro, cand credea…

- Diana Șucu a fost prinsa pe picior greșit de polițiști ! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat Diana Șucu, soția milionarului Dan Șucu. Iata ipostaza in care a fost surprinsa, de aceasta data, Diana Șucu de catre…

- Intrebat daca va veni președinte la FC Argeș, despre discuțiile cu oficialii piteșteni in acest sens, dar și despre prestația violeților din Liga secunda și viitorul FC Argeșului, fostul alb-violet Dani Coman, in prezent președinte la FC Hermannstadt, ne-a declarat: ”Singura declarație pe care o pot…

- Dani Coman, președintele lui Hermannstadt, a declarat ca mijlocașul Mino Sota (29 de ani) nu pleaca la Rapid. Sota a fost pe lista Rapidului in ianuarie, insa in Giulești a ajuns in cele din urma Damjan Djokovic. Astfel, Mino Sota, care e in ultimele 6 luni de contract, a ieșit de pe radarul echipei…

- Vlad Voiculescu se descurca de minune in postura de parinte! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat politicianul. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe Vlad Voiculescu intr-o ipostaza rara,…

- Dani Coman vrea sa devina presedintele LPF!. Presedintele celor de la FC Hermannstadt are planuri marete in viitor si vrea sa contribuie la dezvoltarea si cresterea nivelului fotbalului romanesc. Gino Iorgulescu, actualul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a castigat in 2022 un nou mandat,…

- Cu cine iși petrece Dan Chișu timpul atunci cand soția lui, Alina Chivulescu, femeia care i-a pus inima pe jar, nu este prin preajma. Actorul a fost surprins in ipostaze de senzație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini…

- Ce nu face Ciprian Loghin pentru mama lui, Irina Loghin! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-au aflat chiar cantareața alaturi de fiul ei. Iata ipostaza in care au fost surprinși, de aceasta data, cei doi catre paparazzii SpyNews.ro,…