Silvestru Șoșoacă: 'Soacra mea a lucrat sub acoperire pentru serviciile secrete' Soții Silvestru și Diana Șoșoaca se afla in procedura de divorț și iși arunca vorbe grele in spațiul public. Soțul senatoarei spune ca dupa intrarea in Parlament, Diana Șoșoaca a evoluat ca notorietate dar a involuat ca om. Silvestru Șoșoaca a mai declarat marți, la Antena 3, ca mama Dianei Șoșoaca ar fi facut parte din serviciile secrete. „Soacra mea este cunoscuta ca facand parte din servicii inca de pe vremea lui Ceaușescu, inca de 1989. Nu a lucrat oficial, a lucrat sub acoperire, pentru extern. Lucrurile astea se știu, nu aș fi vrut sa le discut foarte tare, dar pana la urma, suntem in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

