Când va lansa Volkswagen cea mai ieftină mașină electrică a mărcii Una dintre mașinile despre care s-a scris cel mai mult in ultimii ani este așa-numitul Volkswagen ID1, o mașina electrica de oraș care ar trebui sa coste de la sub 20.000 de euro și sa se vanda in volume mari. Insa ținta de preț este greu de atins, iar Volkswagen a anunțat ca mașina va ajunge pe piața la final de 2027. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla, Ferrari și Lamborghini au nou rival. Noul model de masina electrica poate ajunge la 100 km/h in mai puțin de trei secunde. Este un vis implinit pentru șoferii care isi doresc acest model datorita faptului ca se poate incarca in doar zece minute.

- In 2023 s-a produs o premiera in lumea auto: cea mai vanduta mașina din lume este una electrica, fiind vorba despre modelul Tesla Model Y. Aceasta mașina a fost, in premiera, și cel mai vandut model din Europa, la mica distanța de Dacia Sandero.

- Tesla pregatește producția vehiculului electric „Redwood” la un preț accesibil, din iunie 2025, și construirea unei fabrici auto in India. Elon Musk are in plan sa fabrice camionete „Cybertruck” și robotaxiuri electrice autonome la scara larga pentru a schimba peisajul urban actual, care e bazat pe…

- ​Versiunea restilizata a Dacia Spring va fi prezentata la final de februarie și va ajunge la vara la clienți. Dacia Spring este cea mai ieftina mașina electrica din UE, și-a gasit anul trecut 61.000 de clienți, dar fața de acum doi ani se anunța concurența serioasa pe piața. Cea mai mare schimbare așteptata…

- Nu exista inca mașini electrice ieftine, sunt puține modele noi la sub 30.000 de euro, insa lucrurile se vor schimba rapid, fiindca țarile europene micșoreaza subvențiile sau chiar renunța la ele. Producatorii europeni se pregatesc sa lanseze și mașini electrice la sub 20.000 de euro, pentru ca este…

- Producatorul chinez de telefoane smart Xiaomi și-a prezentat joi prima mașina electrica, afirmand totodata ca iși propune sa ajunga printre primii 5 producatori auto din lume, anunța Reuters.

- Volkswagen a confirmat ca dezvolta o varianta 100% electrica a celebrului Golf GTI, un hot hatch cu o istorie care a inceput la mijlocul aniilor '70. Noul model, ce va fi lansat in 2026, continua povestea in noua paradigma a mobilitații electrice și va...

- Amber (Chihlimbar – trad.), noul model de mașina electrica, lansat de uzina ruseasca Avtotor a fost catalogat ca fiind unul dintre cele mai urate autoturisme din lume. Acesta va fi lansat in ultimul trimestru al anului viitor. Deja, in mediul online au aparut mai multe imagini cu Amber, noul model de…