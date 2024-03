Stiri pe aceeasi tema

- Chinezii intra puternic pe piața din Europa: Mașinile electrice care vor concura Dacia SpringCompania chineza Leapmotor va construi vehicule electrice cu preturi accesibile la uzina Tychy din Polonia a partenerului Stellantis, urmand sa concureze inclusiv Dacia Spring, au declarat vineri doua surse…

- Producatorul chinez de drone EHang Holidings a inceput sa vanda pe Taobao, platforma deținuta de catre gigantul Alibaba, taxiul sau zburator model EH216-S pentru 332.100 de dolari, scrie Reuters.EHang a obținut certificarea aprobarii de siguranța din partea autoritații aviatice din China in octombrie.Compania…

- Una dintre mașinile despre care s-a scris cel mai mult in ultimii ani este așa-numitul Volkswagen ID1, o mașina electrica de oraș care ar trebui sa coste de la sub 20.000 de euro și sa se vanda in volume mari. Insa ținta de preț este greu de atins, iar Volkswagen a anunțat ca mașina va ajunge pe piața…

- Guvernul Italiei discuta cu grupul chinez Chery Auto, ca parte a eforturilor de a atrage un alt producator auto important in tara, pe langa Stellantis, si pentru a majora productia auto a tarii, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Un purtator de cuvant al Ministerului…

- Rheinmetall MAN Military Vehicles UK va construi 500 de camioane pentru Ministerul Apararii din Marea Britanie, informeaza news.ro.Compania germana Rheinmetall a declarat marti ca societatea sa mixta cu Man Truck and Bus a primit un contract de 282 de milioane de lire sterline pentru a livra 500…

- Compania chineza BYD Co, cel mai mare vanzator de vehicule electrice si hibride plug-in din lume, a vandut aproximativ 3,02 milioane de vehicule in 2023, inregistrand o crestere de 61,9% comparativ cu anul precedent, transmite Reuters. Producatorul auto din Shenzhen a spus ca a vandut aproximativ 1,6…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a dezvaluit joi primul sau automobil electric si totodata a anuntat ca obiectivul sau este acela de a deveni unul dintre primii cinci producatori mondiali de automobile, transmite Reuters, citat de observatornews.ro.