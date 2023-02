Când va fi anunțat câștigătorul licitației pentru metroul din Cluj-Napoca Au inceput demersurile pentru proiectarea și execuția metroului din Cluj-Napoca. Primaria a lansat licitația pentru proiectarea și execuția metroului din Cluj-Napoca, iar caștigatorul va fi anunțat la data de 28 februarie. Potrivit Sistemului Electronic de Licitații Publice (SEAP) , in 28 februarie la ora 18 este termenul final de anunțare a asocierii de firme care a caștigat licitația de ”proiectare și execuție lucrari de Infrastructura (structura de rezistența, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrica aferente obiectivului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

