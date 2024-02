Când și cu cât cresc salariile profesorilor în 2024 Creșterea salariilor pentru profesori in 2024 va fi in doua tranșe. Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca majorarea de salarii pentru profesori este de 13% de la 1 ianuarie 2024 și de 7% de la 1 iunie 2024. ”Se va ajunge, astfel, la o majorare de peste 50%, in medie, in timp record de 1 an”, a spus ministrul Educației. Conform edu.ro , pentru un profesor debutant, creșterea este de cel puțin 400 de lei. In privința directorilor de școli și inspectorilor, conform sursei citate, salariul va crește cu 1.500 de lei, la care se aplica creșterea de 13% din ianuarie 2024, apoi 7% in iunie. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Finalul de an vine cu vești bune: astazi, in ședința de Guvern, a fost aprobat proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care sunt marite salariile personalului din invațamant. Odata cu aceasta marire, creșterile salariale sunt, in medie, de 50%, cele mai mari din ultimele decenii, in mai…

- Finalul de an 2023 vine cu vești bune pentru personalul care lucreaza in invațamantul din Maramureș. De anul viitor profesorii, dar și directorii de școli, vor avea salarii majorate. In ședința de guvern de ieri, 28 decembrie, a fost aprobat proiectul de ordonanța de urgența pentru unele masuri privind…

- Angajații din școli și cadrele didactice primesc o creștere salariala de 13% de la 1 ianuarie, potrivit unui al doilea proiect de OUG publicat miercuri pe site in transparența decizionala. Reprezentanții Ministerului Finanțelor au precizat ulterior ca a fost publicata inițial, „dintr-o eroare”, o varianta…

- Proiectul de ordonanța de urgența publicat miercuri, 13 decembrie, in dezbatere de catre Ministerul Finanțelor, prevede o creștere salariala de 8% pentru angajații din școli și cadrele didactice incepand cu 1 ianuarie.Guvernul condus de Marcel Ciolacu a publicat „ordonanța trenuleț” care include principalele…

- Guvernul a publicat miercuri, in dezbatere, „ordonanța trenuleț” prin care stabilește principalele masuri fiscale care intra in vigoare la 1 ianuarie 2024, pe baza carora se face bugetul de stat. Ordonanța de Urgența prevede o creștere de doar 8% a salariilor profesorilor, fața de cele 13 procente anunțate…

- Cat cresc salariile profesorilor, in 2024. Majorarea in doua tranșe, anunțata de Guvern și calculele sindicatelor Creșterea salariilor pentru profesori in 2024 va fi in doua tranșe, dupa cum a confirmat ministrul Educației. Majorarea pentru un profesor debutant, nivel in funcție de care vor crește și…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat pe pagina sa de socializare ca de la 1 ianuarie, salariilor profesorilor vor crește cu 13% și cu 7% de la 1 iunie. „Cea mai mare creștere salariala in invațamant din ultimele decenii! In 2024, salariile profesorilor vor crește cu 20%, astfel: 13% de la 1 ianuarie…

- Ministrul Educației, anunț pentru cei din sistem: cand cresc salariile in 2024?Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat cand cresc salariile profesorilor in anul 2024.„Cea mai mare creștere salariala in invațamant din ultimele decenii! In 2024, salariile profesorilor vor crește cu 20%, astfel:…