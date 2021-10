Când se vor „liniști” scumpirile din România. Părerea lui Adrian Negrescu, analist economic Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate ratele la creditele in lei, a ajuns acum la 2,35%. Este in creștere continua de la inceputul lunii iulie, potrivit datelor BNR, ceea ce inseamna ca ratele se maresc. In plus și alimentele s-au scumpit cu aproape 5% in comparație cu toamna anului trecut, dupa cum arata datele Institutului Național de Statistica. De asemenea, un litru de motorina este mai scump de la o saptamana la alta, la fel și benzina, in medie – cu 20 de bani in numai șapte zile Scumpirile probabil se vor estompa In urma tuturor acestor informații apare intrebarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, vicepreședintele USR, a fost invitat la „Romania in Direct”, la Europa FM. Drula a declarat ca Florin Cițu nu a crezut in existența unui val patru de COVID. „Atitudinea domnului Cițu a fost așa… valul-patru-sceptica. Am avut anumite discuții cu doamna Mihaila de fața, iar doamna Mihaila…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca inca de la inceputul anului o echipa din ministerul pe care il coordona a prezentat un plan de promovare a campaniei de vaccinare, ignorat complet de premier. „Florin Cițu iși justifica eșecul in coordonarea campaniei de vaccinare alaturi de…

- Date ale Institutului Național de Statistica, furnizate la solicitarea Libertatea, arata ca rata sinuciderilor in randul romanilor s-a menținut relativ constanta in 2020, in comparație cu anii anteriori, inregistrand chiar o ușoara scadere. Cu toate astea, arata psihoterapeuta Ada Mușat, intr-un interviu…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,186 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2021, in scadere cu 142.600 persoane fata de 1 ianuarie 2020, populatia feminina fiind majoritara, cu 9,795 milioane de persoane, respectiv 51% din total, potrivit datelor provizorii publicate de Institutului National…

- Pretul painii se situeaza in Romania aproape la jumatatea mediei europene, mai exact la 56%, arata datele publicate vineri de Eurostat, Biroul European de Statistica. Cea mai scumpa paine din Uniunea Europeana este in Danemarca, potrivitt Mediafax. Intrebat recent cat costa o paine, in contextul…

- „Partidul Social Democrat solicita autoritaților sa informeze, in mod onest, cetațenii, cu privire la evoluțiile economice din Romania și sa prezinte toate datele necesare pentru a-și putea forma o percepție corecta despre starea economiei naționale.Astfel, romanii au dreptul sa știe ca avansul economic…

- Intrebat despre prognoza BNR privind o rata a inflației de 5,6% la finalul anului, Florin Cițu a afirmat ca este o estimare care indica și faptul ca veniturile cresc.„Este o estimare a BNR. Eu va pun ca am citit o statistica foarte interesant, 1% din angajații din Romania au salarii mai mari de 3.000…

- Ministrul sanatații a atras atenția Institutului Național de Sanatate Publica, spunand ca numarul crescut de cazuri ar putea deveni o realitate mai devreme decat s-ar crede. Ioana Mihaila a oferit declarațiile in cadrul unui interviu difuzat pe TVR, cu privire la estimarile evoluției cazurilor de COVID-19…