Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pavel și Ana Maria Pop nu au de gand sa aștepte prea mult pana cand vor deveni soț și soție, astfel ca anul urmator se casatoresc. Intr-un interviu pentru Playtech, prezentatorul a dezvaluit și insemnatatea anului 2024 pentru el. In octombrie, Daniel Pavel și-a cerut iubita in casatorie. Totul…

- Daniel Pavel și Ana Maria Pop se indreapta cu pași mari spre nunta. Prezentatorul reality show-ului Survivor a orchestrat timp de 6 luni surpriza de proporții pentru iubita sa, pe care a cerut-o in casatorie luna trecuta, oferindu-i un superb inel Tiffany, personalizat. Ca sa nu dea greș cu modelul…

- Catalin Maruța face declarații dupa ce in presa s-a zvonit ca și-a cumparat o mașina noua, in valoare de 100.000 de euro. Prezentatorul de la Pro TV face lumina și explica cine i-a imprumutat bolidul. Ieri, Cancan a scris ca prezentatorul Catalin Maruța are o noua mașina in valoare de 100.000 de euro.…

- Prezentatorul Survivor (Pro TV) s-a logodit. Cine este aleasa! In urma cu mai bine de doi ani, dupa revenirea din Republica Dominicana, Daniel Pavel a traversat o perioada grea. Acesta i-a daruit inelul de logodna femeii cu care se iubea deja de mai mulți ani. La scurt timp dupa aceea, relația lor s-a…

- Daniel Pavel și-a cerut iubita in casatorie, iar momentul era pregatit de 5 luni, atunci cand inca filma pentru Survivor Romania. Cum a reacționat Ana cand a primit inelul de logodna. Daniel Pavel și Ana Maria Pop traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, iar relația lor este parca desprinsa…

- Daniel Pavel și Ana Maria Pop au inceput un nou capitol al poveștii lor de iubire. Prezentatorul a cerut-o in castorie, iar aceasta nu a ezitat și a spus ”da” din toata inima. Pe langa cererea inedita, internauților le-a atras atenția și inelul. Cat costa acesta? Ana Maria Pop și Daniel Pavel s-au logodit!…

- Prezentatorul de la Survivor Romania a facut un pas important și a cerut-o pe partenera acestuia de soție. Cererea facuta de Daniel Pavel a fost una inedita dar și emoționanta. Se pare ca, indragitul prezentator a lucrat la aceasta timp de cinci luni. Ce a pus prezentatorul la cale? Daniel Pavel, cerere…

- Domnul Dan, mai precis, Daniel Pavel (46 de ani), prezentatorul de la Survivor, și iubita sa, Ana Maria Pop, cu care se iubește de mai bine de un an, au fost invitați la podcastul Vorba lui Jorge, acolo unde au povestit despre relația lor. De la o relație de prietenie, cei doi sunt acum iubiți, iar…