Emil Rengle s-a logodit. Cine este iubitul lui spaniol Emil Rengle și Alejandro Fernandez traiesc o frumoasa poveste de dragoste deja de mai mult timp. Cei doi se ințeleg de minune și sunt pregatiți sa iși oficializeze relația. Celebrul dansator roman a anunțat in urma cu cateva zile, pe Instagram, logodna cu iubitul sau mexican. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Emil Rengle (@rengle.now) Cererea in casatorie a avut loc chiar in Mexic, intr-un cadru idilic, pe o plaja din Puerto Escondido. Momentul a fost organizat cu atenție de Emil pentru a-i face o surpriza de neuitat…