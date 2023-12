Când se dau cupoanele de reduceri pentru transport, pentru pensionari. Ce schimbări aduce 2024 Luna aceasta vor fi date, de catre Casele județene de Pensii, cupoanele de reducere pentru transport, pentru pensionari. Conform legii, pensionarii beneficiaza de o reducere cu 50% a transportului, iar de anul viitor vor fi operate cateva schimbari. Pensionarii beneficiaza de 50% reducere la calatoria pe calea ferata conform legii nr. 147/2000. De aceste facilitati […] The post Cand se dau cupoanele de reduceri pentru transport, pentru pensionari. Ce schimbari aduce 2024 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

