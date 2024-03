Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Liderii PSD și PNL ar fi cazut de acord asupra unui calendar complet al celor patru tipuri de alegeri din 2024, potrivit unor surse politice citate de HotNews.ro. Alegerile europarlamentare ar urma sa fie desfașurate odata cu alegerile locale, pe data de 9 iunie, iar in noiembrie…

- Comandourile israeliene deghizate in palestinieni au ucis trei militanti, in timp ce aceștia erau in pat. Ulterior, politia israeliana de frontiera a transmis ca cei trei palestinieni au fost ucisi intr-o operatiune a forțelor sale aflate sub acoperire, relateaza The Times of Israel, protrivit HotNews.ro.Hamas…

- In cadrul unui webinar organizat de ANAF, reprezentantul instituției Albert Fruth a precizat: “Ar trebui sa fie raportate pana la 31 martie facturile pentru toata perioada”. Deci, vor trebui transmise in RO e-Factura toate facturile din perioada in care nu se dau amenzi 1 ianuarie – 31 martie 2024,…

- Organizațiile patronale din transporturi, care oficial nu iși asuma protestele, au discutat marți cu ASF noi propuneri pentru reducerea prețurilor RCA, care ar implica și reanalizarea cu Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR) a formulei de calcul a tarifului recomandat pentru asigurații cu risc ridicat,…

- Primele zile de iarna adevarata au crescut consumul național de gaze la peste 50 de milioane de metri cubi. Deși avem depozitele pline și autoritațile spun ca ne putem asigura tot necesarul din gaze romanești, o parte din consum vine din import. Aceasta deoarece gazele din afara țarii sunt mai ieftine…

- Plecand de la un text semnat de Costi Rogozanu in Libertatea, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a trimis redacției o opinie in care vorbește despre cererea de dizolvare a Asociației Salvați Bucureștiul de catre compania imobiliara One, dar și despre imixtiunea dezvoltatorilor in presa.Hotnews…

- Deputatii au adoptat, marți, un proiect de lege privind combaterea evaziunii fiscale initiat de catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Proiectul de lege are ca obiect de reglementarea unor masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale. Opoziția acuza PSD și PNL ca dezincrimineaza…

- Emirul Kuweitului, șeicul Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, a murit sambata la varsta de 86 de ani. Anunțul a fost facut de Palatul emirului. Mandatul acestuia a fost unul de trei ani, marcat de conflicte politice succesive in fruntea acestei țari bogate in petrol din Golf, transmite AFP, citat de Hotnews .…