Vladimir Putin, intervievat de americanul Carlson: ”Este imposibil ca Rusia să fie învinsă” Președintele Federației Ruse , Vladimir Putin, a acordat primul interviu unui jurnalist occidental de cand a inceput invazia in Ucraina. La aproape doi ani de la inceputul razboiului din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin a reiterat increderea sa in capacitatea Rusiei de a rezista oricarei infrangeri strategice. Intr-un interviu recent acordat jurnalistului Tucker Carlson, Putin a respins ideea ca țara sa ar putea fi infranta in conflictul din Ucraina și a negat intențiile de invadare a altor țari, inclusiv a Poloniei și Letoniei, membra NATO. „Nu avem interese in Polonia, Letonia sau oriunde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”, comenteaza AFP. In acest mesaj de peste doua ore la adresa Americii si Occidentului, care a luat deseori forma unei…

- Perturbațiile sistemului de poziționare globala (GPS) detectate in Polonia, țara NATO, au starnit speculații cu privire la implicarea Rusiei, in urma unui incident similar in regiune in aceasta luna. Portalul de știri polonez Radio Zet a relatat ca „in nordul și centrul Poloniei, semnalul GPS a fost…

- Moscova a afirmat joi, 18 ianuarie, prin vocea lui Serghei Lavrov, ca este imposibil sa discute cu Statele Unite despre controlul armelor nucleare fara a lua in considerare situația din Ucraina, acuzand Washingtonul ca urmarește o dominație militara, relateaza Reuters. Ministrul de externe, Serghei…

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Intr-un comunicat…

- Productia de zahar in Uniunea Europeana este asteptata sa creasca cu 3% in sezonul 2023/24, in conditiile in care o recolta consistenta de sfecla de zahar in zona de Est a blocului comunitar va contracara scaderea productiei in Franta, a estimat marti Departamentul american al Agriculturii (USDA), transmite…

- Comisia Europeana solicita Romaniei si altor 11 state membre sa respecte legislatia UE in ceea ce priveste poluarea atmosferica si sa isi reduca emisiile de mai multi poluanti pentru a reduce poluarea atmosferica. Astfel, executivul european a decis sa trimita o scrisoare suplimentara de punere in intarziere…

- Declarații șocante la televiziunea de stat a Rusiei. Un propagandist rus și aliat fidel al președintelui rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu ar trebui sa bombardeze Polonia, ci Romania, pentru ca romanii au devenit tot mai aroganți.

- Partidul Popular din Spania (PP) a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare controversata lege de amnistie a catalanilor condamnați, depusa de socialiștii de la guvernare, susținand ca cere tipul de acțiune care a mai fost intreprinsa anterior atunci cand au aparut preocupari cu privire la statul…