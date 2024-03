Ultimele negocieri dintre PSD și PNL au fost blocate, dupa ce partidul lui Dan Voiculescu, Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), și-a prezentat pretențiile pentru alegerile europarlamentare! Este blocaj din nou in Coaliție , iar cel care a agitat apele a fost Dan Voiculescu! Partidul acestuia, Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), a solicitat trei locuri eligibile pe liste la alegerile pentru Parlamentul European, in schimbul sprijinului mediatic, potrivit unor surse citate de hotnews.ro . Aceste solicitari au dus in schimb la blocarea negocierilor. Dan Voiculescu agita apele in Coaliție Dar…