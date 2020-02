Stiri pe aceeasi tema

- De cand coronavirusul a ajuns in Italia, tara in care se afla foarte multi romani, autoritatile si cetatenii sunt in alerta. In Dolj s-a iscat deja panica. In farmacii nu se mai gasesc masti de protectie, iar oamenii sunt din ce in ce mai ingrijorati. Pe retelele de socializare circulau ieri o multime…

- Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, Alexandru Sinea, a anuntat, marti, ca rezultatele analizelor efectuate pentru coronavirus la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Victor Babes” Timisoara sunt negative.„Au fost diagnosticati cu enterocolita, pe baza testelor de laborator.…

Zeci de pacienți ajung zilnic la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" din Timișoara speriați fie de bolile de sezon... Isterie provocata de bolile contagioase. Zeci de pacienți ajung zilnic la Spitalul de Boli Infecțioase din Timisoara

- O femeie de 56 de ani din Deva, județul Hunedoara, care s-a intors din din Thailanda, pe 13 februarie, a fost suspecta de infectie cu coronavirus. Aceasta a mers inițial la Spitalul Judetean de Urgenta Deva, fiind transferata la Timisoara, unde medicii au infirmat prezenta infectiei cu COVID…

- Rezultatele analizelor asistentului medical roman suspect de infecție cu coronavirus sunt negative, arata Institutul de boli infecțioase „Matei Balș”, citat de Antena 3. Va reamintim ca, in aceasta dimineața, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara…

- DSP Timiș susține despre tanarul de 25 de ani din Reșița care a ingrijit in Germania patru persoane confirmate cu coronavirus ca nu are gripa. Analizele pentru coronavirus sunt așteptate din București, potrivit Mediafax.Cei de la DSP Timiș spun ca au fost anunțați miercuri dimineața de catre…

- Situatie atipica la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumologie „Victor Babes“ din Craiova. Spitalul a anulat concursul pentru ocuparea a 17 posturi de asistenti medicali, infirmiere si registratori si reia procedura. Principala explicatie a conducerii este numarul prea mare de inscrieri. 123…

Conf. dr. Voichița Lazureanu, medic primar boli infecțioase și manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș"... Totul poate fi altfel! Mai ales pentru pacienții cu HIV/SIDA