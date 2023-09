Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar canadian a fost nevoit sa iși ceara scuze comunitaților evreiești din intreaga lume pentru o gafa ce a avut loc in timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Ottawa, dupa ce i-a facut pe parlamentari sa-l onoreze pe Yaroslav Hunka, un veteran ucrainean acuzat ca a luptat…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca țara va oferi un ajutor militar suplimentar in valoare de 483 de milioane de dolari pe o perioada de trei ani pentru a furniza Ucrainei 50 de vehicule blindate. Ottawa va trimite, de asemenea, instructori pentru a-i invața pe piloții ucraineni cum sa…

- Ucraina a primit un nou pachet de sprijin pentru aparare din partea Canadei, care conține vehicule blindate de lupta și vehicule blindate de evacuare, necesare pentru a salva viețile militarilor raniți. In plus, Ottawa a decis sa se alature pregatirii piloților ucraineni pentru avioanele F-16. Acest…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski isi continua turneul in America de Nord cu o vizita astazi in Canada, tara cu o importanta diaspora ucraineana si care a sustinut Ucraina inca de la inceputul invaziei ruse. Tarziu ieri seara, presedintele Zelenski a aterizat in capitala Ottawa venind din SUA,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda si mai multi membri ai guvernului de la Varsovia au comemorat vineri implinirea a 84 de ani de la atacul nazist asupra Poloniei care a declansat al Doilea Razboi Mondial si au cerut din nou reparatii de razboi Germaniei, transmite agentia EFE.

- Prim ministrul canadian Justin Trudeau si sotia sa, Sophie, au anuntat miercuri, 2 august, ca se despart.A fost vorba despre un neasteptat care pare sa marcheze sfarsitul mariajului de 18 ani al cuplului "Sophie si cu mine am dori sa impartasim faptul ca, dupa multe conversatii semnificative si dificile,…

- Madonna a fost nevoita sa iși amane turneul mondial! Artista de talie internaționala a petrecut, recent, cateva zile la terapie intensiva. Ce se știe pana acum despre starea de sanatate a superstarului pop american este ca aceasta a dezvoltat o „infecție bacteriana grava” in acest sfarșit de saptamana,…

- Revolta intrerupta a gruparii Wagner din Rusia este o problema interna a Moscovei, iar speculațiile cu privire la aceasta s-ar putea dovedi contraproductive, a declarat luni premierul canadian, Justin Trudeau, alaturandu-se aliaților occidentali care au adoptat o pozitie rezervata fața de o rebeliune…