Canabisul ar putea fi autorizat și în România. Explicațiile ministrului Sănătății In momentul in care orice derivat de canabis va primi autorizație de utilizare la anumite categorii de pacienți, așa cum primește orice produs farmaceutic, și Romania se va adapta legislației europene in domeniu, a declarat, marți, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „Nu e vorba despre punctul de vedere al Ministerului Sanatații, care se schimba dupa cum […] The post Canabisul ar putea fi autorizat și in Romania. Explicațiile ministrului Sanatații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 12.353 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, a anunțat, marți, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Sunt cu 7.398 de infectari mai multe fața de ziua anterioara. 2.502 dintre cazurile noi de infectare din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienți…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca, pe langa valul de canicula, exista și „județe piromane”, unde „persoane iresponsabile dau foc la vegetația uscata de pe camp”. Valul de canicula care se instaleaza in aceste zile in Romania va aduce temperaturi in limita de 40 de grade, a declarat, marți,…

- Aproape 15.000 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultima saptamana, a anuntat luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a precizat ca vor fi reluate raportarile zilnice. Ministrul Sanatatii a declarat ca in ultima saptamana au fost diagnosticate 14.943 de cazuri de COVID, in spitale…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 aproape ca s-a dublat in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anuntat, luni, ca au fost inregistrate peste 7.700 de cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, iar un val sau „mini-val” al pandemiei este asteptat spre finalul verii. Potrivit datelor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, referindu-se la variola maimutei, ca recomandarea de precautie in alegerea partenerilor trebuie sa ramana in vigoare pentru ca lucrurile sa fie tinute sub control. „As vrea sa fac si eu o clarificare pentru ca eu am dat un interviu catorva colegi…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Dupa ce, saptamana trecuta, au anunțat mai multe cazuri de copii cu suspiciune de hepatita severa de cauza necunoscuta, reprezentanții Ministerului Sanatații au revenit luni și au precizat ca „in Romania, nu a fost depistat pana in prezent niciun caz de hepatita severa de cauza necunoscuta”. „Pentru…