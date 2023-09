Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a obtinut prima sa victorie la Campionatul European de volei masculin – CEV EuroVolley 2023, 3-2 (25-22, 18-25, 25-21, 23-25, 17-15) cu Turcia, la Tel Avi-Yafo, in Grupa D a competitiei. Tricolorii, dupa doua infrangeri consecutive, au castigat dramatic, dupa aproape doua ore de joc…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Israelului cu scorul de 3-2 (27-25, 12-25, 21-25, 25-22, 15-8), joi seara, la Tel Aviv-Yafo, in Grupa D a Campionatului European de volei masculin – CEV EuroVolley 2023. Practic, tricolorii au suferit al doilea esec consecutiv, dupa 0-3 cu Portugalia (miercuri),…

- Selectionerul echipei Romaniei, Sergiu Stancu, a anuntat, joi, lotul pentru Campionatul European de volei masculin – CEV EuroVolley 2023, care va avea loc intre 28 august si 16 septembrie, in Italia, Macedonia de Nord, Bulgaria si Israel. Romania va evolua in Grupa D, in Israel, la Tel Aviv-Yafo, urmand…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Italia cu scorul de 3-0 (25-19, 25-19, 25-15), marti seara, la Verona, in aer liber, in meciul care a deschis Campionatul European de volei feminin – CEV EuroVolley 2023. Campioana europeana en titre a obtinut victoria dupa o ora si 19 minute in acest meci din Grupa…

- Naționala Romaniei sub 21 de ani infrunta Ucraina U21 in cel de-al doilea meci din Grupa B a Campionatului European de tineret. Tricolorii au pierdut primul joc (cu Spania, 3-0) și au nevoie obligatoriu de victorie pentru a pastra șanse de calificare. Partida este transmisa in format LiveBlog pe HotNews.ro…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Portugaliei cu scorul de 3-2 (27-25, 22-25, 25-16, 26-28, 15-12), duminica, la Brasov, in ultimul sau meci din Grupa A a Golden League. Tricolorii s-au inclinat dupa doua ore si 31 de minute, incheind grupa pe penultimul loc. Cei mai buni…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Turciei cu scorul de 3-2 (25-18, 23-25, 25-27, 25-19, 15-6), sambata, la Brasov, intr-un meci din Grupa A a Golden League. Tricolorii, care duminica trecuta se impuneau cu 3-2 in fata Turciei, in deplasare, au cedat acum in fata finalistei…