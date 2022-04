Campanie de testare gratuită pentru prevenirea cancerului de col uterin in mai multe judete din Moldova Zeci de localitați din Moldova sunt programate pe lista proiectului ONCOPREV – ”Fii responsabila de sanatatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin”, derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași. Medicii ieșeni organizeaza o noua caravana in luna aprilie 2022. Caravana va ajunge atat in localitațile din Iași, pe data de 8 aprilie 2022, in comuna Lungani, cat și in mai multe județe din Moldova. ”Echipa medicala insoțește Unitatea Mobila de Screening dotata cu aparatura și materiale sanitare, precum un cabinet ginecologic. Criteriile din proiectul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

