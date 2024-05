Stiri pe aceeasi tema

- Exista trei grupuri armate rusești care lupta impreuna de partea Ucrainei. Acestea au in comun opoziția fața de Vladimir Putin, nutrind unanim convingerea ca o soluție politica nu mai este viabila, relateaza El Pais (USA).

- Ursula von der Leyen, in varsta de 65 de ani, este președinte al Comisiei Europene (CE) din 2019 – și se pare ca va pastra aceasta funcție pentru inca cinci ani daca o sa fie aleasa. Ea a promis ca va lupta impotriva „prietenilor” de extrema dreapta ai lui Putin din Uniunea Europeana, potrivit Nexta.

- Mii de persoane s-au asezat la coada in fata ambasadei Rusiei la Paris duminica la pranz, ora la care opozitia a facut un apel sa fie omagiata memoria opozantului defunct Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Pe ploaie, alegatorii cu umbrele sau impermeabile au facut o coada de peste 600 de metri, au constatat…

- Opozitia din Rusia incearca sa organizeze un protest simbolic impotriva presedintelui Vladimir Putin, cerandu-le alegatorilor sa se prezinte la sectiile de votare exact la amiaza, sa stea la coada pentru a ridica buletinul de vot si sa voteze in asa fel incat sa ingreuneze activitatea autoritatilor,…

- Cand Ucraina primește avioane de lupta F-16 de la aliați, va avea dreptul la autoaparare, inclusiv capacitatea de a lovi ținte militare ruse legitime dincolo de teritoriul Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu. Federația Rusa susține, prin vocea unui aliat…

- Razboi in Ucraina, ziua 728. ​​​​​​​Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca trupele ruse isi vor continua ofensiva cu obiectivul de a inainta mai adanc in interiorul Ucrainei, dupa ce au cucerit orasul Avdiivka.

- Miliardarul Elon Musk, a carui pozitie fata de Razboiul din Ucraina a fost mereu ambigua, pune la indoiala, intr-un ”spatiu” pe reteaua sa de socializare X (fosta Twitter), in compania unor senatori republicani, o victorie a Ucrainei impotriva Rusiei, scrie news.ro. Miliardarul american a livrat…

- In urma cu cateva luni, in cadrul armatei ucrainene a fost creat un nou batalion care are o particularitate: este compus exclusiv din cetațeni ruși care se opun regimului lui Vladimir Putin. Indata dupa sosirea lor in Ucraina, acești voluntari ruși sunt supuși examenului serviciilor de informații ucrainene,…