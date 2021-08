Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 8.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost administrate in ultimele 24 de ore. 4.877.205 de persoane au fost vaccinate pana acum. 4.719.068 cu schema completa. In ultimele 24 de ore de ore a fost inregistrata o reactie adversa. 55 de reactii adverse sunt in curs de investigare.

- Peste 20.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, din care peste 11.000 cu prima doza, a anunțat vineri CNCAV. Din cele 20.527 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 11.355 au primit prima doza, iar 9.172 pe cea de-a doua. 13.490 de persoane au fost vaccinate cu Pfizer, 656 cu Moderna,…

- Aproape 19.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania, iar jumatate dintre acestea au primit prima doza de vaccin. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Potrivit CNCAV, din cele 18.997 de persoane vaccinate in ultima zi, 9.672 au primit prima doza de vaccin, iar 9.325…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la OMS, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca Guvernul a eșuat pe toate planurile cu campania de vaccinare. „Despre campania de vaccinare am vazut declaratii ale premierului care a spus ca nu si-a asumat tinte, ci au fost…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca trebuie vazuta campania de vaccinare prin filtrul mai multor indicatori legati de pandemie, precizand ca in Romania e un numar din ce in ce mai mic de persoane testate pozitiv, scade si numarul pacientilor internati la ATI, iar aceste lucru arata ca aceasta campanie…

- Ministrul Sanatații Ioana Mihaila lanseaza un avertisment și spune ca daca oamenii nu se vaccineaza anti-coronavirus ne putem aștepta la un val patru mult mai intens fața de cele precedente. „Cred ca, daca nu ne vaccinam, ne putem astepta la un val patru mai intens si, daca reusim sa vaccinam un mare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania sta ‘extraordinar de bine’ in ceea ce priveste campania de vaccinare anti-COVID-19, aratand ca joi se va depasi numarul de 100.000 de persoane imunizate intr-o zi. ‘Noi, in Romania, stam extraordinar de bine cu aceasta campanie de vaccinare, in alta…

