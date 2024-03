Campania de salubrizare de primăvară în Capitală, în toi In municipiul Chișinau a inceput campania de salubrizare de primavara. Ca in fiecare an, sint implicați toate entitațile municipale, dar și voluntarii, transmite Noi.md. Zilnic in procesul de salubrizare și amenajare a orașului sint antrenați sute de oameni, angajați ai intreprinderilor și direcțiilor municipale. „Astfel, pe parcursul saptaminii trecute, de catre serviciile specializate d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

