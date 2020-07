Unui sofer aflat in misiune, plutonier de armata, ii ramane camionul blocat in noroi. La un moment dat trece jeepul generalului care il vede chinuindu-se sa impinga camionul. – Ce faci, plutonier ? – Am ramas impotmolit si incerc sa scot camionu’ din noroi, sa traiti! – Hai sa te ajut! Se chinuie cei doi si dupa doua ore, plini de noroi, reusesc, intr-un final, sa mute camionul. – Hai ca am facut-o si pe asta! Dar ce transporti, plutonier? – 30 de recruti, sa traiti! Articolul Camionul blocat in noroi apare prima data in Bewoman.ro .