Camion frigorific la Timișoara pentru depozitarea trupurilor pacienților morți de Covid. Morgile spitalelor nu mai fac față Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara și Spitalul CFR din Timișoara nu mai fac fața deceselor pacienților infectați cu Covid-19. Din aceasta cauza, cele doua unitați sanitare au incheiat un contract cu o firma de pompe funebre care a dus pe Stadionul CFR un camion frigorific unde pot fi depuse trupurile celor care au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. Camionul se afla in zona Stadionului CFR din Timisoara, acolo unde este si spitalul militar de campanie. Medicii spun ca au fost nevoiti sa recurga la aceasta solutie deoarece nu mai au loc in morgile spitalelor. ”Serviciul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a incheiat, recent, un contract cu o firma de pompe funebre, care va pune la dispozitia unitatii sanitare o morga mobila cu 50 de locuri COVID, pentru trupurile celor care au apartinatori infectati cu SARS-CoV-2 si care sunt in autoizolare si…

- Medicii din Sibiu au solicitat un container fiindca numarul mare de decese al persoanelor infectate cu Covid-19 din ultima perioada a dus la colmatarea Anatomiei Patologice, iar in interior nu mai sunt locuri. O firma din oraș a dus la Serviciul de Anatomie Patologica un container care va indeplini…

- Tirul ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara e nefuncțional, dupa ce s-a stricat instalația de incalzire. Cei 10 pacienți cu forme severe de COVID tratați in unitatea mobila a ISU au fost transferați, luni, in spital, pentru ca in tir erau 13 grade.Unitatea mobila cu 12…

- Directorul Filarmonicii Banatul din Timisoara, Ioan Garboni, diagnosticat cu COVID-19, este internat in sectia de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, iar daca starea lui se va imbunatati, va fi transferat in alta sectie, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, critica persoanele care nu respecta masurile sanitare și care se plang pe rețelele de socializare ca portul maștii le incalca drepturile. Medicul le transmite acestor persoane ca, daca se infecteaza, sa nu se mai duca la spital fiindca…

- Cei care considera ca drepturile lor sunt limitate de masurile anti-COVID ar trebui sa se gandeasca la faptul ca pot infecta la randul lor mai departe, iar persoanele care nu cred ca virusul exista sa nu mai vina la spital, este mesajul dur al medicul Cristian Oancea, directorul Spitalului „Victor Babes”…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, medicul Cristian Oancea, a declarat, marti, ca in Sectiile de Terapie Intensiva nu mai sunt locuri pentru pacientii depistati cu COVID-19 si aflati in stare grava. Si paturile din sectiile COVID sunt ocupate, urmand sa se faca…

- Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, spune ca temerea celor din sistemul medical este ca relaxarea, prost ințeleasa de catre unii, va duce la o noua explozie a numarului de cazuri zilnice de Covid-19, scrie Digi24.”Noua ne este teama ca, odata cu aceste masuri de relaxare,…