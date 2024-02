Stiri pe aceeasi tema

- “Pe 17 februarie, intr-o zi minunata și plina de bucurie, 72 de oameni dragi ne-am adunat la Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, de pe strada George Coșbuc nr. 26, pentru a crea o CAMERA SALINA in care dupa munca și efort, din mana in mana, am pus 8,5 tone de sare! Proiectul a fost pus in mișcare…

- Proiectul de restaurare și punere in valoare a Castrului Roman de la Turda se apropie de final. Dupa finalizarea lucrarilor, Castrul Roman Potaissa, alaturi de celebra Salina, va contribui la consolidarea prestigiului orașului nostru in domeniul turismului cultural și istoric. Cu o istorie remarcabila…

- Trei salarii medii brute, cazare, solda, masa și 4 luni de pregatire pentru soldații voluntari in termen. Proiect MApN Trei salarii medii brute, cazare, solda, masa și 4 luni de pregatire pe banii Armatei sunt promisiunile MApN, pentru soldații voluntari in termen. Este vorba despre un proiect de lege…

- Proiectul de lege privind militarii voluntari in termen, care include o pregatire de pana la patru luni suportata integral de Ministerul Apararii Nationale (MApN), reprezinta o noua inițiativa menita sa completeze rezerva de mobilizare a Armatei Romaniei. Potrivit surselor oficiale din cadrul ministerului,…

- „Proiectul elaborat de Consiliul Județean Prahova, in parteneriat cu UPG Ploiești, Liceul „Lazar Edeleanu" si OMV Petrom va include locuri de cazare, baza sportiva, locuri de relaxare si agrement, laboratoare cu dotari ultramoderne si cladiri administrative. (...) Faptul ca reusim sa atragem 30 de milioane…

- V. S. La Ministerul Educației, s-a semnat contractul de finanțare pentru construirea unui campus pentru invațamant dual la Ploiești, prin PNRR. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, șeful CJ, si ministrul Educatiei Nationale, Ligia Deca, au semnat contractul de finanțare,…

- „Loja Legendelor”, noua inițiativa a dinamoviștilor, a prins viața la victoria cu FC Voluntari, scor 1-0, ultimul meci al „cainilor” din anul 2023. Inca din vara, Romeo Banica, directorul de marketing al lui Dinamo, a propus o inițiativa pe placul conducerii, menita sa uneasca suporterii și legendele…

- Ionuț Negoița (49 de ani) a revenit in fotbal romanesc. Nu la Dinamo, ci ca sponsor al celor de la FC Voluntari prin proiectul „Hills Development”. Parteneriatul dintre FC Voluntari și proiectul fostului acționar al celor de la Dinamo va dura pana la finalul acestui sezon. Bogdan Balanescu, directorul…