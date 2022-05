Calendarul evaluărilor și examenelor până la finalul anului școlar Calendarul evaluarilor și examenelor pana la finalul anului școlar. Emoții mari pentru elevii din clasele primare, dar și pentru elevii din clasel a VIII-a. Se apropie evaluarile și examenele naționale, iar cei mici au fost primii vizați. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a au inceput deja din 10 mai și urmeaza sa se termine in aceasta saptamana. Calendarul evaluarilor și examenelor pana la finalul anului școlar Scris — Limba romana — 10 mai 2022 Scris — Limba materna — 10 mai 2022 Citit — Limba romana — 11 mai 2022 Citit — Limba materna — 11 mai 2022 Matematica — 12… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

