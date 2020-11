Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei de 30 noiembrie OrtodoxeSf. Ap. Andrei, cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei; Sf. Ier. Andrei Saguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. ap. AndreiRomano-catoliceSf.…

- Sfantul Stelian s-a nascut in secolul VI, la Adrianopole, in provincia Paflagonia (in Turcia de azi), intr-o familie instarita. De la o varsta frageda, s-a alaturat asceților din pustie, dar fara a se izola de lume: el mergea adesea printre oameni pentru faceri de bine, apoi se intorcea in pestera…

- An de an, pe data de 16 noiembrie este mare sarbatoare la romani! Iata cui trebuie sa-i spui "La multi ani!" astazi! Ce mare sfant este praznuit in aceasta zi? Rugaciunea puternica pe care trebuie sa o rostești pentru a fi ocrotit și inzestrat cu ințelepciune!

- Data de 2 noiembrie reprezinta zi de sarbatoare la romani! Ce mare sfant slujesc credincioștii in aceasta zi? Iata și cea mai importanta rugaciune pe care trebuie sa o rostești pentru sporul casei și bine in familie!

- 1926: episcopul Iuliu Hossu consacra Biserica din Ilisua S-a intamplat in 31 octombrie 1795 – S-a nascut scriitorul romantic britanic John Keats (m.23.02.1821). 1833 – S-a nascut compozitorul rus Alexandr Porfirievici Borodin (m.27.02.1887). 1846 – S–a nascut prozatorul italian Edmondo de Amicis…

- Fiecare bun creștin știe ca ziua de 12 octombrie reprezinta o mare sarbatoare. In fiecare an, la aceasta data sunt praznuiți mai mulți sfinți de care orice credincios trebuie sa știe. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești cand te simți presat de probleme!

- Joi, 17 septembrie, este zi de sarbatoare la romani. Creștinii pomenesc o mare sfanta! Iata cui trebuie sa spui "La multi ani", dar mai ales, rugaciunea pe care o rostesc credincioșii in aceasta zi!

- 1934: la Dragu se infiinteaza Reuniunea Mariana a Femeilor, condusa de Elvira Aciu S-a intamplat in 8 septembrie 1944 – S-a nascut Archie Bell, cantaret si compozitor american (Archie Bell & The Drells). 1944 – S-a nascut Leonard Slatkin, dirijor american. 1944 – A murit scriitorul Liviu Rebreanu (n.27.11.1885).…