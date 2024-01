Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare pentru credincioșii de la noi din țara. Potrivit calendar ortodox 11 ianuarie 2024, creștinii celebreaza un mare sfant, facator de minuni, considerat ocrotitor al copiilor și femeilor insarcinate. Exista o rugaciune speciala pe care este bine sa o rostim astazi. Credincioșii celebreaza…

- Calendar creștin ortodox complet pentru luna ianuarie 2024. Credincioșii se pregatesc pentru marile sarbatori de la inceputul anului. Printre acestea se numara Boboteaza și Sf. Ioan Botezatorul.

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici Apolonie, Arian și cei dimpreuna cu ei Acesti sfinti mucenici au trait pe vremea imparatului Diocletian si a lui Arian, ighemonul Tebaidei Egiptului. Chipul muceniciei lor a fost asa: au fost prinsi si dusi inaintea ighemonului 37 de crestini. Printre acestia…

- O suceveanca este suparata ca fiica ei nu-și mai poate sarbatori ziua onomastica pentru ca in calendar nu mai apare Sfanta Cuvioasa Teodora din Cezareea. Aceasta i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, caruia i-a cerut lamuriri. „Buna ziua, imi puteți spune de ce pe data de 30…

- Mai sunt doar cateva zile pana in luna decembrie, iar creștinii ortodocși se pot bucura de cele mai importante sarbatori pe final de an. Una dintre ele este Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos care se sarbatorește pe 25 decembrie, in fiecare an. Iata ce alte sarbatori mai sunt in urmatoarea perioada!

- Luna decembrie aduce sarbatori importante pentru creștinii ortodocși. Ei bine, printre altele, cei mai mulți credincioșii sarbatoresc Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos. Iata cele mai importante sarbatori ale ultimei luni din 2023!

- In luna a unsprezecea, ziua a noua, sarbatorim pe Sfantul Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer. In fiecare an, pe 9 noiembrie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Nectarie Taumaturgul. Acest sfant s a nascut pe 1 octombrie 1846, in Silivria, un orasel situat in provincia Tracia din nordul Greciei.…

- Dan Negru e supranumit „Regele Revelioanelor” din Romania. Ani la rand a prezentat programul dintre ani, la Antena 1, insa dupa plecarea de la postul TV și mutarea la Kanal D el a renunțat la un astfel de show aniversar. Acum, dezvaluie ca i s-a propus sa prezinte Revelionul la Sala Palatului din București.…