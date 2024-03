Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul Manastirii Palechitului.Sfantul Ilarion cel Nou, egumenul Manastirii Palechitului si a pus viata in slujba Domnului de la o varsta frageda si a petrecut multi ani ca pustnic. Pentru viata…

- Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil. Sfantul Gavriil este cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria; el este cel care a vestit taina cea din veac ascunsa"; el este vestitorul Intruparii Fiului lui Dumnezeu.Sfantul Gavriil este unul dintre cei sapte ingeri de mare sfat care stau inaintea Tronului…

- Tot in aceasta zi, pomenirea cuviosului parintelui nostru Artemon, episcopul Seleuciei din Pisida.Cuviosul parintele nostru Artemon s a nascut si a crescut in tinutul Seleuciei si anume in cetatea cu acelasi nume. Cand fericitul Pavel, apostolul, a ajuns in Seleucia, nu a mai fost cu putinta ca lumina…

- In fiecare an, pe data de 17 martie 2024, in Calendarul ortodox este sarbatorit Sfantul Alexie. Astazi este ultima zi inainte de Postul Paștelui. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi pentru ajutor si vindecare.

- Astazi, pe data de 9 martie 2024, este o rabatoare importanta pentru creștinii ortodocși. Sunt celebrați Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Este sarbatoare cu cruce neagra in calendarul ortodox. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi sfanta!

- Este ziua in care atat ortodocșii, cat și catologii, o pomenesc pe Sfanta Mucenita Evdochia.O buna parte a vieții și-a petrecut-o in desfranare, agonisind o avere insemnata. Schimbarea sa launtrica s-a petrecut datorita monahului Gherman. In urma convorbirilor duhovnicești cu acesta, Evdochia a luat…

- Ziua de 2 februarie este marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox. Intampinarea Domnului este o sirbitoare importanta pentru toți creștinii și se respecta cu sfințenie. Iata ce trebuie sa faci in a doua zi din luna.

- Calendar ortodox, 1 ianuarie 2024 - Sfantul Vasile cel Mare, sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Creștinii sarbatoresc cu mare sfințenie aceasta zi și merg la biserica. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in prima zi a anului!