- In fiecare an, pe data de 20 noiembrie 2023, in Calendarul ortodox este praznuit Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul. Ce rugaciune este bine sa rostești astazi. Se spune ca iți aduce vindecare și te ferește de necazuri.

- In fiecare an pe data de 12 noiembrie, in calendarul ortodox, sunt praznuiți Sfantul Atanasie Todoran și Sfantul Ioan cel Milostiv. In aceasta zi de sarbatoare e bine sa rosteși o rugaciune catre Sfantul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei.

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este pomenit in calendarul crestin ortodox in data de 26 octombrie. Sfantul Dumitru a trait la Tesalonic (Salonic, in Grecia de azi), in vremea imparaților Dioclețian și Maximian. A fost ucis in ziua de 26 octombrie, pentru ca a marturisit credinta…

- Azi, 26 octombrie, Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este praznuit atat de ortodocsi, cat si de catolici. De asemenea, pe 27 octombrie urmeaza o alta sarbatoare mare, Sfantul Dimitrie Basarabov. Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, sau Sfantul Dumitru, a fost un martir crestin, sfant…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, pomenirea Sfantului slavitului Marelui Mucenic Dimitrie Dumitru , izvoratorul de mir si facatorul de minuni, din Tesalonic.Acesta a fost pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian 284 305 , tragandu se din Tesalonic, fiind din inceput evlavios si invatator…

- 26 octombrie 2023: Sfantul Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir. Ce NU e bine sa faci in aceasta zi. Tradiții și obiceiuri Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este pomenit in calendarul crestin ortodox in data de 26 octombrie. Sfantul Dumitru a trait la Tesalonic (Salonic, in Grecia de…

- Sfantul Ioan de la Rila este sarbatorit in fiecare an pe data de 19 octombrie in calendarul ortodox. Se știe ca este ocrotitorul poporului bulgar, dar și unul dintre marii facatori de minuni. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in cursul zilei de azi.

- Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este o sarbatoare cu cruce rosie in Calendarul Ortodox. Celebrata la data de 29 august in fiecare an, crestinii ortodocsi respecta o serie de traditii si obiceiuri pentru a le merge bine tot anul. Insa, exista o rugaciune, pe care este bine sa o rostești 9…