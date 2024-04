Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2024:Sfantul Sfințit Mucenic Artemon Sfantul Sfințit Mucenic Artemon – 13 aprilie Sfantul Artemon s-a nascut din parinți creștini, in Laodiceea, Siria, in prima jumatate a secolului al III-lea. Inca de mic a slujit Biserica, fiind citeț timp de 16 ani. Pentru ravna sa Episcopul Sisinie…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Iosif Imnograful Sfantul Cuvios Iosif Imnograful – 4 aprilie Sfantul Iosif s-a nascut in insula Sicilia, Italia din parinti crestini: Plotin si Agatia. Din cauza invaziei turcilor in Sicilia, acesta a plecat impreuna cu familia sa in Peloponez, Sudul Greciei, si…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Nichita Marturisitorul Sfantul Cuvios Nichita Marturisitorul – 3 aprilie Sfantul Nichita marturisitorul s-a nascut in Cezareea Bitiniei in jurul anului 760. La opt zile dupa naștere mama sa a murit. Tatal Filaret, alegand sa se retraga la manastire l-a incredințat…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Nicon și cei 199 ucenici ai lui Sfantul Mucenic Nicon a trait in prima jumatate a secolului al-III-lea fiind originar din Neapolis (Napoli – Italia). A fost soldat in armata romana, in vremea imparatului Deciu (249-251). El era frumos la infațișare, stralucitor…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc Dupa sfarșitul mucenicesc al Sfantului și Marelui Mucenic Teodor Tiron, in februarie, anul 304, Eutropie și Cleonic, doi prieteni ai mucenicului și Vasilisc, nepotul sau, au ramas in continuare in temnița din Amasia (Pont). Intre…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Mucenita Fotini samarineanca Din Sfanta Scriptura aflam ca in vremea propovaduirii Sale, umbland prin locurile Palestinei, Mantuitorul Iisus Hristos a ajuns si la o cetate a Samariei, numita Sihar. In aceste locuri se afla si fantana lui Iacov. Ostenit de calatorie, Mantuitorul…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia In vremea imparaților pagani ai Imperiului Roman, numeroase și sangeroase prigoniri s-au abatut asupra creștinilor și foarte mulți marturisitori ai lui Hristos au indurat moarte de mucenici pentru statornicia lor in credința cea…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Efrem Sirul Acesta era de neam sirian si fapta cea buna din pruncie alegand-o, se pazea pe sine pururea de vorbirile vatamatoare a celor de o varsta cu dansul si citea neincetat mai ales Sfinta Scriptura in care afla toata adancimea si dulceata cuvantului dumnezeiesc.…